Oggi si celebra la Giornata del Libro di Harry Potter! Precedentemente chiamato Harry Potter Book Night, l'Harry Potter Book Day è stato ribattezzato per offrire ai fan un'intera giornata piena di magia e di divertimento incantato! È una giornata dedicata alla celebrazione di questa iconica serie di libri e all'introduzione di nuovi lettori alle meraviglie del mondo dei maghi. Ideato nel 2014 da Bloomsbury, quest'anno l'Harry Potter Book Day è arrivato alla nona celebrazione della serie di libri di Harry Potter, e il tema di quest'anno è La cura delle creature magiche, un invito a riscoprire il magico mondo di Harry Potter, con uno sguardo speciale verso gli affascinanti esseri che popolano la saga. L'Harry Potter Book Day è una giornata dedicata alla rilettura, alla celebrazione e alla condivisione della passione per il mondo di Harry Potter.

Mister Movie | La Serie TV di Harry Potter parte male - lo sceneggiatore : “Mai letto i libri” - Tra i nomi spicca quello di Laura Neal, già nota per il suo lavoro in serie di successo come “Killing Eve” e “Sex Education”, e di Josephine Gardiner, autrice del romanzo “Whistling Jack” e probabile parente della showrunner. Molti appassionati temono che un adattamento fedele ai romanzi possa essere compromesso da un autore che non conosce a fondo l’universo creato da J. (Mistermovie.it)

Da Harry Potter alla stand up comedy - tutto questo è magia diffusa - Le iniziative sono rivolte a un pubblico dai 4 ai 99 anni; biglietti acquistabili su www. 30 (ancora biglietti disponibili) e nel pomeriggio (sold out). Il festival, nato due anni fa da un’idea di Francesco Micheloni sull’esperienza del Pistoia Magic in versione teatrale, ormai rodato da più di dieci anni, vivrà una prima appendice stasera (già sold out) al Polo Puccini Gatteschi per la parte più ... (Lanazione.it)

LEGO Harry Potter Collection è ora disponibile su console e PC - LEGO Harry Potter Collection include anche due pacchetti DLC: nel pacchetto personaggi sono presenti Godric Grifondoro, Harry (Ballo del Ceppo), Tosca Tassorosso, Gilderoy Allock (Camicia di Forza), Luna (Testa di Leone), Pix il Poltergeist, Hermione (Abito Rosa), Ron Weasley (Ghoul), Priscilla Corvonero e Salazar Serpeverde. (Game-experience.it)