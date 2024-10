Griglia di partenza F1, GP USA 2024: risultati e classifica qualifiche Sprint (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito tecnico e spettacolare di Austin, i piloti sono stati chiamati a trovare il limite in un week end assai particolare. Per la quarta volta in stagione, la Sprint Race tiene banco e il time-attack andato in scena ha definito lo schieramento per la gara di domani. La Ferrari si è presentata a questo appuntamento tra numerose incognite. La pista, sulla carta, si pensava potesse essere complessa per la SF-24: la presenza dei curvoni veloci non prometteva nulla di buono, note le difficoltà della vettura di Maranello in percorrenza. Il pensiero andava alle criticità di Silverstone e a una macchina sovrasterzante. Si sperava che l’uso di un nuovo alettone anteriore potesse aiutare. Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP USA 2024: risultati e classifica qualifiche Sprint Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andate in archivio ledel GP degli Stati Uniti, 19° appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito tecnico e spettacolare di Austin, i piloti sono stati chiamati a trovare il limite in un week end assai particolare. Per la quarta volta in stagione, laRace tiene banco e il time-attack andato in scena ha definito lo schieramento per la gara di domani. La Ferrari si è presentata a questo appuntamento tra numerose incognite. La pista, sulla carta, si pensava potesse essere complessa per la SF-24: la presenza dei curvoni veloci non prometteva nulla di buono, note le difficoltà della vettura di Maranello in percorrenza. Il pensiero andava alle criticità di Silverstone e a una macchina sovrasterzante. Si sperava che l’uso di un nuovo alettone anteriore potesse aiutare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – F1 - GP Stati Uniti Austin 2024 : le qualifiche sprint in DIRETTA - La F1 fa tappa sul circuito del COTA, ad Austin, per il secondo dei tre appuntamenti in scena negli States. Si tratta del diciannovesimo round del calendario 2024 e il quarto weekend di gara che prevede il format sprint. La prima sessione di qualifiche, lo ‘sprint shootout’ deciderà la griglia di partenza della gara sprint. (Sportface.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : fra poco le qualifiche Sprint - Ferrari in lotta per la pole - 266 5 Oscar PiastriMcLaren +0. 22. 016 15 Lance StrollAston Martin +1. Carlos Sainz (Ferrari) 190 6. 204 18 Valtteri BottasKick Sauber +1. 834 13 Liam Lawson RB +0. 016 15 Lance StrollAston Martin +1. George Russell (Mercedes) 155 8. Verstappen nel frattempo balza al comando dopo il primo giro lanciato in 1’37?5 davanti alle Mercedes e alla Ferrari di Sainz. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : alle 23.30 le qualifiche Sprint - la Ferrari sogna in grande - Charles Leclerc (Ferrari) 245 4. Alpine 13 10. Grande evoluzione della pista in questi primi minuti di attività. 33 Sainz ha realizzato dunque la miglior prestazione assoluta in 1’33?602 con un vantaggio di 21 millesimi sull’altra Ferrari di Leclerc e 253 millesimi sulla Red Bull di Verstappen (che ha però effettuato la simulazione di qualifica con largo anticipo, e quindi con una pista meno ... (Oasport.it)