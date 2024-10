Grandi movimenti in Google: Gemini passa a DeepMind, nuovo leader per Search (Di venerdì 18 ottobre 2024) Google ha cambiato la guida della sua divisione più importante, quella del motore di ricerca e degli annunci. L’app Gemini finisce in DeepMind e i team dell’Assistente lavoreranno più vicini ad Android e ai Pixel Dday.it - Grandi movimenti in Google: Gemini passa a DeepMind, nuovo leader per Search Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha cambiato la guida della sua divisione più importante, quella del motore di ricerca e degli annunci. L’appfinisce ine i team dell’Assistente lavoreranno più vicini ad Android e ai Pixel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Google moves Gemini AI team to DeepMind - Google shifted the team behind its Gemini chatbot over to its DeepMind as part of an effort to consolidate various groups working on AI. (mobileworldlive.com)

Google exec in charge of search and ads has a new role - Prabhakar Raghavan, the senior VP in charge of search and ads, will now take on the role of chief technologist at Google. (siliconrepublic.com)

Google Names Nick Fox New Search Head, Prabhakar Raghavan Chief Technologist In AI Reshuffle - Tech major Google LLC announced reshuffle to its group structure and leadership roles in Artificial Intelligence to prepare its ... (markets.businessinsider.com)