Gite fuori porta… con la pioggia: 3 idee tra Novara e Vco (Di venerdì 18 ottobre 2024) La pioggia non deve necessariamente rovinare i vostri piani per una bella gita fuori porta. Se vi trovate tra Novara e il Vco, infatti, ci sono tante attività da fare al coperto, perfette per scoprire qualcosa di nuovo e interessante. Ecco tre mete da non perdere.Museo Civico Archeologico Novaratoday.it - Gite fuori porta… con la pioggia: 3 idee tra Novara e Vco Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lanon deve necessariamente rovinare i vostri piani per una bella gitaporta. Se vi trovate trae il Vco, infatti, ci sono tante attività da fare al coperto, perfette per scoprire qualcosa di nuovo e interessante. Ecco tre mete da non perdere.Museo Civico Archeologico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un 21enne seduto sul marciapiede sotto la pioggia : carabiniere fuori servizio lo salva da morte certa - . Il carabiniere della Bassa bergamasca, che fa parte di una Stazione in provincia di Lecco, ha subito chiamato il 112 e chiesto aiuto ad alcuni residenti della zona di aiutarlo nel soccorrere il 21enne. Sarebbe morto, ancora 21enne, se non fosse apparso come un carabiniere fuori servizio che si trovava a passare da lì passeggiando con la figlia piccola. (Dayitalianews.com)

ATP Shanghai - la pioggia stravolge il programma. Alcaraz e Sinner promossi - Djokovic a fatica - Rublev fuori con Mensik - Lehecka b- J. Bublik 2-1 INTERROTTA . Cerundolo 7-6 7-5 J. Shang 6-2 6-2 J. Era giornata in cui tanti big sarebbero scesi in campo e per alcuni di loro non ci sono stati problemi. F. Daniel 6-1 6-4 J. Dimitrov 3-6 4-2 INTERROTTA T. A. A. B. Più sofferenza di quanto preventivato per Novak Djokovic. (Oasport.it)

ATP Shanghai - la pioggia stravolge il programma. Alcaraz avanti comodo - Djokovic a fatica - Rublev fuori con Mensik - Come per Jannik Sinner, che supera in maniera comoda Taro Daniel, e Carlos Alcaraz, che impiega poco meno di ottanta minuti per avere ragione della stellina di casa Shang Juncheng, facendo anche divertire un po’ il pubblico con un paio di numeri d’alta scuola. Alcaraz b. Nakashima 7-6 6-3 A. Era giornata in cui tanti big sarebbero scesi in campo e per alcuni di loro non ci sono stati problemi. (Oasport.it)