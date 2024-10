Finanza, frode all’IVA sugli “airpods”; sequestri per 29 milioni di euro tra le province di Como e Latina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Indagine Conclusa con Importanti sequestri La Guardia di Finanza di Como e Latina ha eseguito un sequestro preventivo da 29,3 milioni di euro, coinvolgendo una rete criminale legata alla frode IVA nella commercializzazione di Apple airpods. L’operazione, frutto di indagini coordinate dalle Procure europee di Milano e Roma, ha portato alla luce un complesso sistema di “frode carosello” che ha coinvolto più di dieci Paesi europei. Un Sistema di frode Ben Architettato La frode consisteva nel far circolare ciclicamente gli stessi dispositivi tra società fittizie in diversi Paesi, evitando il pagamento dell’IVA. Gli airpods non venivano mai consegnati ai consumatori finali, ma passavano solamente “di mano in mano” tra aziende, la maggior parte delle quali erano semplici “scatole vuote”, senza attività operativa e intestate a prestanomi. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Indagine Conclusa con ImportantiLa Guardia didiha eseguito un sequestro preventivo da 29,3di, coinvolgendo una rete criminale legata allaIVA nella commercializzazione di Apple. L’operazione, frutto di indagini coordinate dalle Procurepee di Milano e Roma, ha portato alla luce un complesso sistema di “carosello” che ha coinvolto più di dieci Paesipei. Un Sistema diBen Architettato Laconsisteva nel far circolare ciclicamente gli stessi dispositivi tra società fittizie in diversi Paesi, evitando il pagamento dell’IVA. Glinon venivano mai consegnati ai consumatori finali, ma passavano solamente “di mano in mano” tra aziende, la maggior parte delle quali erano semplici “scatole vuote”, senza attività operativa e intestate a prestanomi.

