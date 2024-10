Esordio strabiliante di Daniel Harding con Tosca: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia brilla (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nuova stagione sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si apre con un evento imperdibile, il debutto del maestro inglese Daniel Harding sul podio della storica istituzione romana. Il 21 ottobre, la sala dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà la prima di Tosca, uno dei capolavori del compositore Giacomo Puccini. Questo evento è un tributo al geniale artista lucchese, in occasione del centenario della sua scomparsa, e un omaggio alla città di Roma, protagonista della trama del dramma operistico. Daniel Harding: un direttore a Santa Cecilia Il direttore musicale Daniel Harding si appresta a guidare un’esecuzione che promette di essere indimenticabile. Gaeta.it - Esordio strabiliante di Daniel Harding con Tosca: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia brilla Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nuova stagione sinfonica deldisi apre con un evento imperdibile, il debutto del maestro inglesesul podio della storica istituzione romana. Il 21 ottobre, la sala dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà la prima di, uno dei capolavori del compositore Giacomo Puccini. Questo evento è un tributo al geniale artista lucchese, in occasione del centenario della sua scomparsa, e un omaggio alla città di Roma, protagonista della trama del dramma operistico.: un direttore aIl direttore musicalesi appresta a guidare un’esecuzione che promette di essere indimenticabile.

