E' morta la donna ferita dal marito che si è suicidato (Di venerdì 18 ottobre 2024) È morta nel policlinico Riuniti di Foggia Celeste Palmieri la donna di 56 anni ferita questa mattina con colpi di pistola dal marito 59enne Mario Furio (e non Furo come si era appreso in un primo momento) agente della polizia penitenziaria in pensione che si è poi suicidato. La donna è stata sorpresa dal marito all'esterno di un supermercato a San Severo. Quotidiano.net - E' morta la donna ferita dal marito che si è suicidato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ènel policlinico Riuniti di Foggia Celeste Palmieri ladi 56 anniquesta mattina con colpi di pistola dal59enne Mario Furio (e non Furo come si era appreso in un primo momento) agente della polizia penitenziaria in pensione che si è poi. Laè stata sorpresa dalall'esterno di un supermercato a San Severo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agente di polizia penitenziaria spara alla moglie per strada e poi si toglie la vita. Morta la donna - Non ce l'ha fatta la donna ferita questa mattina dal marito davanti ad un supermercato a San Severo a Foggia. Celeste Palmieri, 56 anni, è morta all'ospedale Riuniti di... (Quotidianodipuglia.it)

Foggia - spara alla moglie e si toglie la vita a San Severo : donna morta dopo ore di agonia - La donna è ricoverata in ospedale in condizioni disperate. Si tratta di Mario Furo, un agente della polizia penitenziaria di 59 anni in pensione che, nel parcheggio di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, ha prima rivolto l'arma contro la coniuge e poi l'ha usata per uccidersi. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Furo aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ... (Tg24.sky.it)

Auto utilitaria si schianta frontalmente con tir - morta donna : incidente stradale a Sarno - Incidente stradale è avvenuto in via Sarno Palma, a Sarno, in provincia di Salerno. Donna morta sul colpo.Continua a leggere . (Fanpage.it)