Dragon Ball Daima arriverà su tutti i giochi di Dragon Ball

La nuova serie animata Dragon Ball Daima è iniziata e, com'era prevedibile, il mondo si è nuovamente fatto cogliere dalla mania di Dragon Ball. Questo non solo per gli appassionati del mondo anime, ma anche per i videogiocatori che hanno messo mano finalmente a Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo titolo dedicato alla serie e successore dei Budokai Tenkaichi tanto amati dal pubblico. Per festeggiare questa prima settimana dalla messa in onda di Dragon Ball: Daima, Bandai Namco ha annunciato che i nuovi personaggi arriveranno anche sugli altri giochi dedicati al manga di Akira Toryiama.

Dragon Ball Z: Kakarot

In Dragon Ball Z: Kakarot potremo esplorare il mondo demoniaco in questo nuovo DLC dedicato alle nuove avventure di Goku e compagni.

