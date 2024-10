Doppio appuntamento con la poesia alla Biblioteca Malatestiana (Di venerdì 18 ottobre 2024) La poesia ritorna protagonista alla Biblioteca Malatestiana con 2 appuntamenti. Sabato 26 ottobre alle ore 17,00 nella Sala Lignea Anna Mazzolini incontra il pubblico, il racconto dei suoi viaggi tra paesi sud del mondo, Romagna e paesi nord d'Europa. Un viaggio attraverso culture diverse che si Cesenatoday.it - Doppio appuntamento con la poesia alla Biblioteca Malatestiana Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laritorna protagonistacon 2 appuntamenti. Sabato 26 ottobre alle ore 17,00 nella Sala Lignea Anna Mazzolini incontra il pubblico, il racconto dei suoi viaggi tra paesi sud del mondo, Romagna e paesi nord d'Europa. Un viaggio attraverso culture diverse che si

