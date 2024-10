Distrutto dal nubifragio del 2023. Riapre il centro civico di via Silva (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il centro civico di via Silva ha riaperto i battenti dopo oltre un anno. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione del tetto, seriamente compromesso dai nubifragi che si sono abbattuti sulla città nel luglio del 2023 e che hanno reso inagibile la struttura. L’intervento, costato oltre 150mila euro, è stato realizzato da un operatore tramite convenzione. I lavori sul tetto (circa 280 metri quadrati) hanno comportato la rimozione del precedente manto di copertura, della sottostruttura in legno e dell’isolante, la posa di una nuova struttura di ancoraggio sulla parte più bassa dell’edificio con elementi in ferro e di un nuovo manto di copertura. "Restituiamo ai cittadini del quartiere San Carlo-San Giuseppe un luogo divenuto nel tempo punto di riferimento per le iniziative sociali e culturali della zona, ora rimesso a nuovo. Ilgiorno.it - Distrutto dal nubifragio del 2023. Riapre il centro civico di via Silva Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildi viaha riaperto i battenti dopo oltre un anno. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione del tetto, seriamente compromesso dai nubifragi che si sono abbattuti sulla città nel luglio dele che hanno reso inagibile la struttura. L’intervento, costato oltre 150mila euro, è stato realizzato da un operatore tramite convenzione. I lavori sul tetto (circa 280 metri quadrati) hanno comportato la rimozione del precedente manto di copertura, della sottostruttura in legno e dell’isolante, la posa di una nuova struttura di ancoraggio sulla parte più bassa dell’edificio con elementi in ferro e di un nuovo manto di copertura. "Restituiamo ai cittadini del quartiere San Carlo-San Giuseppe un luogo divenuto nel tempo punto di riferimento per le iniziative sociali e culturali della zona, ora rimesso a nuovo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con ottobre torna la Fiera agricola. Appuntamento nel fine settimana e resterà in centro come nel 2023 - A tal proposito sono previste mostre, esposizioni fotografiche e la possibilità di effettuare visite guidate alle marcite e alle aziende agricole in compagnia delle Guide del Parco". "La decisione di mantenere la Fiera in centro è dettata dal fatto che alle limitazioni legate al contenimento della diffusione della peste suina – spiega l’assessore Valter Bertani – si è aggiunto il rischio legato ... (Ilgiorno.it)

Napoli e la stagione fallimentare del 2023/2024 : Mazzarri aveva chiesto un centrocampista? - Il presidente De Laurentiis ha cercato di correre ai ripari nel mercato invernale acquistando diversi calciatori per Walter Mazzarri. La scorsa stagione del Napoli si è rivelata un vero e proprio incubo, con una serie di risultati deludenti e scelte sbagliate sul mercato che hanno contribuito al disastro in corso. (Dailynews24.it)