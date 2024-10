"Da inizio anno riqualificati 64 alloggi Aler" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da una parte l’urgente e pressante richiesta di alloggi popolari, dall’altra l’obiettivo di migliorare gli edifici esistenti, ma con il “cappio” delle risorse disponibili. È la “guerra” dei numeri di Aler Lodi-Pavia. "Pemane il problema dei tanti alloggi sfitti – sottolinea la presidente Monica Guarischi (nella foto) –. Non è certo per nostra volontà, ma a volte servono tanti soldi per sistemare i nostri appartamenti, prima di poterli assegnare. Al 30 settembre scorso sono stati assegnati 40 alloggi conseguenti al bando pubblicato a marzo. Con i fondi di bilancio cerco di riqualificare sempre rapidamente gli alloggi che hanno bisogno di poca manutenzione, entro i 10mila euro (nel 2024 sono stati 64). Nel 2025, per intervenire su nuove case, farò un piano di valorizzazione che la Lombardia dovrà approvare". C’è un occhio di riguardo anche per studenti e forze dell’ordine. Ilgiorno.it - "Da inizio anno riqualificati 64 alloggi Aler" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da una parte l’urgente e pressante richiesta dipopolari, dall’altra l’obiettivo di migliorare gli edifici esistenti, ma con il “cappio” delle risorse disponibili. È la “guerra” dei numeri diLodi-Pavia. "Pemane il problema dei tantisfitti – sottolinea la presidente Monica Guarischi (nella foto) –. Non è certo per nostra volontà, ma a volte servono tanti soldi per sistemare i nostri appartamenti, prima di poterli assegnare. Al 30 settembre scorso sono stati assegnati 40conseguenti al bando pubblicato a marzo. Con i fondi di bilancio cerco di riqualificare sempre rapidamente gliche hbisogno di poca manutenzione, entro i 10mila euro (nel 2024 sono stati 64). Nel 2025, per intervenire su nuove case, farò un piano di valorizzazione che la Lombardia dovrà approvare". C’è un occhio di riguardo anche per studenti e forze dell’ordine.

