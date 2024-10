Covid Italia, bollettino ultima settimana: nuovi casi in lieve calo, salgono i decessi (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11.433 nuovi casi rispetto ai 11.887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento rispetto ai 100 della settimana 3-9 ottobre. Questi i dati Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diminuiscono idiin, ma aumentano i, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Nella10-16 ottobre si registrano 11.433rispetto ai 11.887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento rispetto ai 100 della3-9 ottobre. Questi i dati

