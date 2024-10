Collins il ritiro può aspettare | la statunitense giocherà anche nel 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Danielleci ripensa e non si ritira:nelsul circuito WTA. La tennistaa inizio 2024 aveva dichiarato che quella attuale sarebbe stata la sua ultima stagione da professionista e nel corso di questi mesi aveva più volte confermato la sua scelta. Ma evidentemente aver disputato la miglior annata della sua carriera deve aver smosso qualcosa nella testa della 30enne: “È stato un periodo stressante con questi orribili uragani che hanno spazzato via la Florida, e soprattutto ho affrontato alcuni problemi relativi alla mia endometriosi e altre sfide per la salute.se ero molto emozionata e desiderosa di concludere la mia carriera nel tennis quest’anno e buttarmi a capofitto nel mio prossimo capitolo della vita, le cose non sono andate come previsto“, ha spiegato in un post sui social.