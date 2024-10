Cina | PIL cresce del 48% nei primi tre trimestri

Cina: PIL cresce del 4,8% nei primi tre trimestri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina e’ cresciuto del 4,8% su base annua nei primi tre trimestri del 2024, hanno mostrato oggi i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: PIL cresce del 4,8% nei primi tre trimestri Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Il prodotto interno lordo (PIL) dellae’ cresciuto del 4,8% su base annua neitredel 2024, hanno mostrato oggi i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : Hainan - robusto commercio estero nei primi tre trimestri - Haikou, 16 ott – (Xinhua) – La provincia cinese di Hainan ha registrato importazioni ed esportazioni di merci per un totale di 205,95 miliardi di yuan (circa 28,93 miliardi di dollari) nei primi tre trimestri di quest’anno, segnando un record nello stesso periodo e un aumento del 20,2% su base annua, hanno mostrato oggi le statistiche doganali. (Romadailynews.it)

L’Albania si avvicina all’ingresso nell’Ue : aperti i primi capitoli negoziali. Ma i nuovi centri per migranti potrebbero essere fuori legge - Sono partiti ufficialmente i negoziati per l’adesione dell’Albania all’Unione europea. In copertina: Il premier albanese Edi Rama (EPA/Boglarka Bodnar) L'articolo L’Albania si avvicina all’ingresso nell’Ue: aperti i primi capitoli negoziali. Il cluster include cinque capitoli su questioni considerate particolarmente delicate: magistratura e diritti fondamentali; giustizia, libertà e ... (Open.online)

L’Albania si avvicina all’ingresso nell’Ue : aperti i primi capitoli negoziali. Ma i nuovi centri per migranti potrebbero essere fuori legge - . Questo lasso di tempo viene considerato «semplicemente inappropriato» dal premier Edi Rama, che osserva: «Purtroppo è stato con l’aiuto di Vladimir Putin che questo processo ha preso una nuova velocità dopo l’aggressione all’Ucraina che è servita da campanello d’allarme, ricordando all’Europa che l’illusione dell’autosufficienza è, appunto, solo che è un’illusione». (Open.online)