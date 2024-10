Ci si può concedere abbuffate di sushi, panini al crudo e cibo spazzatura dopo il parto? Il parere dell’esperta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Spopolano online video di donne che appena dopo il parto si concedono enormi abbuffare di sushi o cibo spazzatura, abbiamo chiesto alla dottoressa Floriana Carbone quale sia l'alimentazione corretta da seguire dopo il parto per il benessere proprio e del bambino. Fanpage.it - Ci si può concedere abbuffate di sushi, panini al crudo e cibo spazzatura dopo il parto? Il parere dell’esperta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Spopolano online video di donne che appenailsi concedono enormi abbuffare di, abbiamo chiesto alla dottoressa Floriana Carbone quale sia l'alimentazione corretta da seguireilper il benessere proprio e del bambino.

Lavinia Marano morta dopo il parto - la Procura fa ricorso contro l'assoluzione dei medici - Resta aperto il caso Lavinia Marano, la 44enne morta nel 2016 poco dopo aver partorito il suo primo figlio. Il sostituto procuratore generale Maurizio Salamone ha infatti presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d'Appello che lo scorso maggio aveva assolto quattro medici "perché il... (Messinatoday.it)

Cesare Bocci : «Dopo il parto l'ictus - poi il tumore - mia moglie ha affrontato tutto. I medici dicevano che Daniela non si sarebbe ripresa - sbagliavano» - Lo conoscono tutti grazie anche alla alla fiction ?Il commissario Montalbano? ma sono tantissimi i film di successo in cui ha recitato Cesare Bocci. La Volta Buona, gli ospiti... (Ilmessaggero.it)

Servizio chiuso al Perrino - emorragia dopo il parto : 28enne costretta ad andare a Lecce - BRINDISI - Il parto, l'emorragia che non vuole saperne di arrestarsi, una "battaglia" per il trasferimento a Lecce o a Taranto, un'altra per evitare che la giovane paziente torni a Brindisi, "neanche fosse un pacco postale". Il racconto del calvario di una 28enne brindisina che ha partorito da... (Brindisireport.it)