Amica.it - C’è un segreto in “SOS” di Rihanna, ma nessuno se n’è accorto in 20 anni!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’abbiamo ballata e cantata milioni di volte, ma alzi la mani chi se ne era reso conto. Nella canzone SOS di, successo del 2006 estratto dall’album A Girl Like Me, c’è un(neanche troppo) nascosto. GUARDA LE FOTO, evoluzione di stile: le foto dagli esordi a oggi Ilnascosto in “SOS” diLo ha svelato al podcast Behind the Wall di Daniel Wall uno degli autori del brano, Evan “Kidd” Bogart, che ha composto il testo della canzone insieme a Edward Cobb e Jonathan Rotem. Nella seconda strofacanta “Take on me (uh-huh), you know inside you feel it right; Take me on, I could just die up in your arms tonight; I melt with you, you got me head over heels (over heels); Boy, you keep me hanging on, the way you make me feel”.