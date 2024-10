Inter-news.it - Cambiaso ci crede: «Inter favorita, ma presto lo scontro diretto!»

(Di venerdì 18 ottobre 2024), laterale della Juventus e della Nazionale azzurra, ha parlato anche della lotta scudetto accennando al derby d’Italia con l’di domenica prossima. LANCIA LA SFIDA – Andrea, nella sua lungavista al Corriere dello Sport, ha parlato anche della lotta scudetto. Il laterale bianconero e della nazionale azzurra tira in ballo l’proiettandosi anche alla sfida di domenica prossima a San Siro. Queste le sue parole in tal senso: «Siamo da primissimi posti e la Juve deve sempre giocare per vincere. L’e tra due domeniche c’è lo. Chissà Prima però ci sono Lazio e Stoccarda, due montagne altissime. Siamo tra le migliori».