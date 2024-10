Balzaretti sul Milan: “Una squadra enigmatica e ancora imprevedibile” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, intitolato 'Elastici', si è svolta un’analisi sul Milan: ne ha parlato Balzaretti Pianetamilan.it - Balzaretti sul Milan: “Una squadra enigmatica e ancora imprevedibile” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, intitolato 'Elastici', si è svolta un’analisi sul: ne ha parlato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balzaretti : “Milan - Allegri deve essere un nome. E vi spiego il perché” - Federico Balzaretti, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile futuro allenatore del Milan, citando Massimiliano Allegri. (Pianetamilan.it)

Milan - Balzaretti sceglie Maldini : è lui il GOAT della storia del calcio - Federico Balzaretti ha scelto Paolo Maldini come 'GOAT' del calcio. Lo storico capitano del Milan è finito davanti a Messi e Baggio. (Pianetamilan.it)

Milan - Federico Balzaretti attacca : Leao? Gioca giusto per farlo - sembrava Gullit ma ora… - . Sono queste alcune delle parole che sono state raccolte dall’intervento di Balzaretti al podcast di Cronache di Spogliatoio ‘Elastici‘. it) Milan, Federico Balzaretti attacca: Leao? Gioca giusto per farlo, sembrava Gullit ma ora… LEGGI ANCHE PROBABILE FORMAZIONE Milan-Lecce, Gazzetta: Paulo Fonseca conferma Matteo Gabbia e in attacco? Le scelte L’ex dirigente dell’Udinese ha anche posto ... (Dailymilan.it)