Alluvione consiglio straordinario Ci saranno tutti gli enti coinvolti Reticolo minore | servono 50 milioni

"Troppi cuochi imbrattano una cucina". Usa una metafora culinaria Lorenzo Frasconi, consigliere civico della lista Gianni Cenni Sindaco, per descrivere il groviglio di competenze sul rischio idrogeologico e sulla manutenzione delle opere di prevenzione. Una matassa su chi fa cosa (e come lo fa) che l'opposizione ieri ha provato a sbrogliare in consiglio comunale con un'interpellanza congiunta (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Gianni Cenni Sindaco e Lega) mentre fuori dal palazzo l'allerta meteo si colorava di arancione. Quasi due ore di discussione sfociate nella proposta di una seduta straordinaria – arrivata da Francesco Bellandi, presidente dem della commissione urbanistica – con il coinvolgimento di tutti gli enti competenti, che ha messo d'accordo tutti i consiglieri.

