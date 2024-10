Alba Parietti: “Vivere a Milano è diventato impossibile” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo sfogo della showgirl su Instagram dopo aver scoperto il furto dei pneumatici della sua auto "Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile". E' lo sfogo Alba Parietti, che sul suo profilo Instagram ha postato le immagini della sua auto alla quale la notte scorsa ignoti hanno portato via i pneumatici: "La Sbircialanotizia.it - Alba Parietti: “Vivere a Milano è diventato impossibile” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo sfogo della showgirl su Instagram dopo aver scoperto il furto dei pneumatici della sua auto "e nel suo hinterland è". E' lo sfogo, che sul suo profilo Instagram ha postato le immagini della sua auto alla quale la notte scorsa ignoti hanno portato via i pneumatici: "La

