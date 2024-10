“Affari Tuoi”, i due concorrenti bisbigliano qualcosa: la reazione di Stefano (VIDEO) (Di venerdì 18 ottobre 2024) News Tv. Ieri, giovedì 17 ottobre 2024, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game condotto da Stefano De Martino. A sfidare il Dottore è Louis, concorrente della Valle D’Aosta che si occupa di design e comunicazione e gioca con il pacco numero 3. Il ragazzo è affiancato in studio da uno dei suoi due fratelli gemelli, André. La partita di Louis ha dato grandi soddisfazioni al pubblico da casa. Il momento clou della puntata di ieri di Affari Tuoi è stato sicuramente il divertente siparietto di Stefano De Martino con i concorrenti. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Don Matteo”, la splendida notizia per la Rai è appena arrivata Leggi anche: Stefano De Martino “raddoppia”: torna anche su Rai2, c’è la data “Affari Tuoi”, la partita di Louis La partita di Louis e del fratello è stata decisamente coraggiosa. Tvzap.it - “Affari Tuoi”, i due concorrenti bisbigliano qualcosa: la reazione di Stefano (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) News Tv. Ieri, giovedì 17 ottobre 2024, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di, il game condotto daDe Martino. A sfidare il Dottore è Louis, concorrente della Valle D’Aosta che si occupa di design e comunicazione e gioca con il pacco numero 3. Il ragazzo è affiancato in studio da uno dei suoi due fratelli gemelli, André. La partita di Louis ha dato grandi soddisfazioni al pubblico da casa. Il momento clou della puntata di ieri diè stato sicuramente il divertente siparietto diDe Martino con i. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Don Matteo”, la splendida notizia per la Rai è appena arrivata Leggi anche:De Martino “raddoppia”: torna anche su Rai2, c’è la data “”, la partita di Louis La partita di Louis e del fratello è stata decisamente coraggiosa.

