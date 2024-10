Vangelo di oggi 17 Ottobre 2024 | Lc 1147-54 | Commento di Papa Francesco

Vangelo di oggi 17 Ottobre 2024: Lc 11,47-54 | Commento di Papa Francesco (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel Vangelo di oggi, Gesù dice:«Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi». Nel Vangelo di oggi, giovedì 17 Ottobre 2024, Gesù si rivolge di nuovo ai farisei e a coloro che tentano di portare via “la chiave della conoscenza“. È un atto grave, che Nostro Signore L'articolo Vangelo di oggi 17 Ottobre 2024: Lc 11,47-54 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 17 Ottobre 2024: Lc 11,47-54 | Commento di Papa Francesco Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Neldi, Gesù dice:«Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi». Neldi, giovedì 17, Gesù si rivolge di nuovo ai farisei e a coloro che tentano di portare via “la chiave della conoscenza“. È un atto grave, che Nostro Signore L'articolodi17: Lc 11,47-54diproviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vangelo di oggi 16 Ottobre 2024 : Lc 11 - 42-46 | Commento di Papa Francesco - «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta. Nel Vangelo di oggi, Gesù rimprovera i farisei per il loro atteggiamento apparentemente devoto, che poi lascia a desiderare e sa di ipocrisia. . . Nel Vangelo di oggi, 16 ottobre 2024, Gesù rimprovera i farisei per il loro atteggiamento, sempre proteso solo ad apparire. (Lalucedimaria.it)

Vangelo di oggi 15 Ottobre 2024 : Lc 11 - 37-41 | Commento di Papa Francesco - Il Vangelo di Luca odierno ci fa notare come sia molto più importante prendersi cura della propria anima, che dell’esterno. . . Essere è molto più importante che apparire. ma settimana del tempo. . Martedì della 28. Il Vangelo odierno vede Gesù recarsi a casa di un fariseo. Lì, Gesù gli fa notare quanto sia importante prendersi cura dell’anima. (Lalucedimaria.it)

Vangelo di oggi 14 Ottobre 2024 : Lc 11 - 29-32 | Commento di Papa Francesco - «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». . Gesù, nel Vangelo odierno, parla della salvezza e dell’ipocrisia dei farisei. . . . Il Vangelo di oggi, 14 ottobre 2024, Gesù scoperchia l’ipocrisia dell’epoca e fa riferimento ai giorni in cui resterà nel sepolcro. (Lalucedimaria.it)