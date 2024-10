Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2024 ore 10:30

(Di giovedì 17 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità come detto la 24 sulla Cassia e la Salariaintenso sulla tangenziale est in direzione San Giovanni chiusa via degli artificieri in direzione Castello della Cecchignola rallentamenti sulla Pontina Spinaceto e Colombo al pinciano proseguono i lavori in via Puccini la strada è chiusa da Corso d’Italia a via Pinciana sulla via del mare divieto di transito per lavori di manutenzione tra Acilia e via della gente salinatoria in centro dalle 11 in Piazza di Ponte Umberto manifestazione dei movimenti per il diritto alla casa In collaborazione con Luce Verde infomobilità