Tonnellate di rifiuti e cimitero di auto bruciate nel campo Rom, "bomba ecologica"

I residenti della zona quasi quotidianamente hanno a che fare con nubi di fumo nero e puzza, un degrado ambientale e sociale oltre il limite della tollerabilità

Oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali : area sequestrata - G. Lo sviluppo di elementi info-investigativi acquisiti nell’ambito dell’azione di controllo economico del territorio, da parte dei militari della Tenenza e della Stazione SAGF di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro un’area di 2. 30 carcasse di autovetture, un natante, rifiuti da demolizione e costruzione, recipienti semivuoti di prodotti chimici, ... (Anteprima24.it)

Eternit e tonnellate di rifiuti edili in una discarica abusiva - denunciato imprenditore - Ceparana, 15 ottobre 2024 – La guardia di finanza spezzina sequestra una discarica di rifiuti a cielo aperto in Val di Vara. Finora, nella provincia della Spezia, la guardia di finanza ha contestato oltre 80 tra illeciti penali ed amministrativi in materia ambientale e irrogato sanzioni che superano i 500. (Lanazione.it)

Maltempo sul lago d’Iseo - recuperate 150 tonnellate di rifiuti. Trovati anche cadaveri di cinghiali e pecore - Le eccezionali piogge di martedì e giovedì hanno aggravato una situazione già critica, che perdura fin dalla fine di settembre. Questo il primo bilancio, per il lago d’Iseo dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione nell'ultima settimana. Attualmente, tre battelli spazzino e un truxor sono impegnati sul campo. (Ilgiorno.it)