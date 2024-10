Test: Quale “cattiva” sei? (Di giovedì 17 ottobre 2024) I protagonisti buoni, valorosi e giusti alla fine vincono sempre, ma se non ci fossero i “villain”, ovvero i cattivi, loro non avrebbero ragione di essere. I cattivi sono più che antagonisti: sono figure indispensabili alla storia, perchè il buono non può esistere se non ha il cattivo in contrapposizione. Cosa sarebbe Harry Potter senza Voldemort? I bambini di It senza Pennywise? Batman senza Joker? Luke Skywalker senza Darth Vader? Ma anche la Sirenetta senza Ursula o Peter Pan senza Capitan Uncino? Oppure Zoolander senza Mugatu? E la lista potrebbe continuare! I cattivi, necessari alle storie Non si può costruire una trama avvincente senza inserire un super-cattivo che metta i bastoni tra le ruote al protagonista, lo odi per qualche motivo misterioso e tenti di fargli fuori amici e partner. Dilei.it - Test: Quale “cattiva” sei? Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I protagonisti buoni, valorosi e giusti alla fine vincono sempre, ma se non ci fossero i “villain”, ovvero i cattivi, loro non avrebbero ragione di essere. I cattivi sono più che antagonisti: sono figure indispensabili alla storia, perchè il buono non può esistere se non ha il cattivo in contrapposizione. Cosa sarebbe Harry Potter senza Voldemort? I bambini di It senza Pennywise? Batman senza Joker? Luke Skywalker senza Darth Vader? Ma anche la Sirenetta senza Ursula o Peter Pan senza Capitan Uncino? Oppure Zoolander senza Mugatu? E la lista potrebbe continuare! I cattivi, necessari alle storie Non si può costruire una trama avvincente senza inserire un super-cattivo che metta i bastoni tra le ruote al protagonista, lo odi per qualche motivo misterioso e tenti di fargli fuori amici e partner.

