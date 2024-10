Terracina, nuovo rinforzo: arriva il talentuoso portiere Antonio Mele (Di giovedì 17 ottobre 2024) nuovo innesto in casa Terracina 1925. Per rinforzare la rosa, il club ha annunciato di aver acquisito le prestazioni di Antonio Mele per la stagione 2024/25. Il giovane, portiere classe 2004 proveniente dall’FC Pompei, nell'ultima stagione ha trascinato il club verso la vittoria del campionato di Latinatoday.it - Terracina, nuovo rinforzo: arriva il talentuoso portiere Antonio Mele Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)innesto in casa1925. Per rinforzare la rosa, il club ha annunciato di aver acquisito le prestazioni diper la stagione 2024/25. Il giovane,classe 2004 proveniente dall’FC Pompei, nell'ultima stagione ha trascinato il club verso la vittoria del campionato di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nuovo volto di Borgo Pio a Terracina : alle battute finali i lavori del ponte ciclopedonale - Stanno per concludersi a Terracina i lavori per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale che collegherà l'area del "Deserto" con il parcheggio Sirio. Completata la palificazione e le prove di carico con il consolidamento delle sponde, entro la fine di ottobre è previsto l'arrivo della... (Latinatoday.it)

Gaeta - il nuovo acquisto è un ex Frosinone e Terracina - Il Gaeta continua la sua campagna di rafforzamento per l'Eccellenza e annuncia l'acquisto di Mauro Fia. Il trequartista classe '97 è una vecchia conoscenza delle serie minori laziali, infatti dopo essere partito dalle giovanili del Frosinone Fia è passato per il Terracina prima di disputare... (Romatoday.it)

Elodie a Terracina per le riprese del nuovo film - si gira al Tempio di Giove Anxur - . Tutta l’attenzione è stata attirata da Elodie ieri a Terracina. Il set cinematografico è stato allestito al tempio di. La giovane cantante e anche attrice ha girato infatti alcune scene del nuovo film diretto da Lucio Pellegrini, “Performance”, che la vede protagonista insieme ad Adriano Giannini. (Latinatoday.it)