Tenta di strozzare la moglie e di buttarla giù dal terrazzo: salvata dalla figlia 15enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'altra storia di agghiacciante violenza in Italia ma che stavolta, fortunatamente, termina con un lieto fine. Succede a Mussolente, in provincia di Vicenza, dove un uomo di 39 anni di origini rumene ha Tentato di strangolare la moglie di 36 anni e poi di buttarla giù dal terrazzo di casa.Leggi anche: Tenta di bruciare la moglie e la uccide a mani nude. Giuseppe Lacarpia resterà in carcere Cosa è successo in provincia di Vicenza A salvare la donna è stata però la figlia di 15 anni. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo, in preda alla gelosia e all'alcol, domenica notte, dopo una violenta discussione, ha Tentato di uccidere la moglie. Ma il forte rumore ha svegliato la figlia adolescente che, compreso quanto stava accadendo, ha prima fermato il padre e poi ha chiamato il 112.

