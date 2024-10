Sinner batte Medvedev, va in semifinale Six Kings Slam contro Djokovic (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner avanza in semifinale al Six Kings Slam, la ricca esibizione che si gioca da oggi a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, oggi sconfigge il 28enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco. Senza storia il primo parziale nel quale Sinner strappa tre volte la battuta all’ex campione dello Us Open, dominando in lungo e in largo. Maggiore equilibrio nel secondo set dove l’azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell’avversario. Salva 4 palle-break nell’ottavo gioco e chiude 6-3 nel game successivo al secondo match-point, strappando ancora il servizio all’impotente russo. .com - Sinner batte Medvedev, va in semifinale Six Kings Slam contro Djokovic Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikavanza inal Six, la ricca esibizione che si gioca da oggi a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, oggi sconfigge il 28enne russo Daniil, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco. Senza storia il primo parziale nel qualestrappa tre volte la battuta all’ex campione dello Us Open, dominando in lungo e in largo. Maggiore equilibrio nel secondo set dove l’azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell’avversario. Salva 4 palle-break nell’ottavo gioco e chiude 6-3 nel game successivo al secondo match-point, strappando ancora il servizio all’impotente russo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medvedev battuto da Sinner in un’ora - guadagna 21mila dollari al minuto - In Arabia Saudita, l'azzurro prende a pallate il […]. Il russo viene travolto a Riad nel ricchissimo torneo Six Kings Slam Daniil Medvedev 'lavora' un'ora e guadagna 1,5 milioni di dollari. Il russo gioca 69 minuti e perde nettamente contro Jannik Sinner nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di Riad. (Sbircialanotizia.it)

Medvedev soffre mentalmente Sinner e va fuori di testa : tra gesti di stizza e il servizio “da sotto” - #rolexshangaimaster pic. 1 del mondo e la conferma che i due siano di due categorie diverse. Non conterà per i riscontri ufficiali, ma nella sfida odierna del Six Kings Slam, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita) con compensi faraonici, la superiorità di Jannik ha mandato letteralmente fuori di testa il russo. (Oasport.it)

Sinner strapazza Medvedev. In Arabia Saudita un montepremi da capogiro - . 'AGI - Jannik Sinner ha battuto Danil Medvedev in due soli set con il punteggio di 6-0 e 6-3 in un'ora e otto minuti, e si è aggiudicato il passaggio alla semifinale del Six Kings Slam, in Arabia Saudita. Il torneo Six Kings Slam, non assegna punteggi ma è una esibizione con un montepremi da capogiro, il più ricco della storia, fra sei tennisti "stellari": Sinner, Medvedev, Djokovic, Nadal, ... (Agi.it)