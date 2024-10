Ricerca, svolta nello studio delle proteine: Gpt predice l’impatto delle mutazioni genetiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Laboratorio di Data Engineering (Lade) di Area Science Park Trieste ha pubblicato una Ricerca innovativa su Bioinformatics che apre nuove prospettive nello studio delle proteine, i mattoni fondamentali della vita. Francesca Cuturello, Marco Celoria, Alessio Ansuini e Alberto Cazzaniga, autori della Ricerca, hanno dimostrato come l’intelligenza artificiale possa predire l’impatto delle mutazioni genetiche sulla stabilita’ delle proteine, contribuendo a comprendere meglio i meccanismi alla base di molte malattie e potenzialmente sviluppare nuovi trattamenti. Il genoma degli esseri viventi muta, infatti, costantemente a causa di agenti esterni o del caso, e questo ci porta ad osservare cambiamenti nelle sequenze delle proteine che essi sintetizzano. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Laboratorio di Data Engineering (Lade) di Area Science Park Trieste ha pubblicato unainnovativa su Bioinformatics che apre nuove prospettive, i mattoni fondamentali della vita. Francesca Cuturello, Marco Celoria, Alessio Ansuini e Alberto Cazzaniga, autori della, hanno dimostrato come l’intelligenza artificiale possa prediresulla stabilita’, contribuendo a comprendere meglio i meccanismi alla base di molte malattie e potenzialmente sviluppare nuovi trattamenti. Il genoma degli esseri viventi muta, infatti, costantemente a causa di agenti esterni o del caso, e questo ci porta ad osservare cambiamenti nelle sequenzeche essi sintetizzano.

