ReNoir Comics e Gaijin a Lucca Comics & Games 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) ReNoir Comics non può mancare all'edizione 2024 di Lucca Comics & Games. Sarà l'occasione per festeggiare il primo compleanno di Gaijin, l'etichetta dedicata al global manga e al manhwa che abbiamo lanciato proprio l'anno scorso a Lucca. Con noi ci saranno due fumettisti amatissimi dai nostri lettori in rappresentanza delle due anime dell'etichetta: Yoann Vornière, autore del manga francese Silence, di cui portiamo in anteprima il terzo volume, e Myeongmi Kim, disegnatrice di Cos'è che non va con la segretaria Kim?, che presenterà la sua serie An hour of romance.

