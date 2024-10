Paola Ferrari, Vita Privata: Ecco Chi E’ Suo Marito! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Paola Ferrari e Marco De Benedetti: una storia d’amore lunga oltre 25 anni tra successi televisivi e voci di crisi. Scopri i retroscena di una delle coppie più chiacchierate d’Italia. Paola Ferrari è una delle figure di spicco nel panorama sportivo italiano fin dalla metà degli anni Novanta. Nata nel 1960 a Milano, la giornalista è stata pioniera nel mondo del giornalismo sportivo, un ambiente tradizionalmente dominato dagli uomini, e ha costruito una carriera brillante all’interno della Rai, conducendo trasmissioni iconiche come “La Domenica Sportiva” e “90º Minuto”. Oltre alla sua carriera, la sua Vita Privata ha sempre attirato l’attenzione, soprattutto per il suo lungo matrimonio con Marco De Benedetti, imprenditore e figlio dell’illustre Carlo De Benedetti. La coppia, nonostante alcune voci di crisi, continua a vivere la propria relazione lontano dai riflettori. Uominiedonnenews.it - Paola Ferrari, Vita Privata: Ecco Chi E’ Suo Marito! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)e Marco De Benedetti: una storia d’amore lunga oltre 25 anni tra successi televisivi e voci di crisi. Scopri i retroscena di una delle coppie più chiacchierate d’Italia.è una delle figure di spicco nel panorama sportivo italiano fin dalla metà degli anni Novanta. Nata nel 1960 a Milano, la giornalista è stata pioniera nel mondo del giornalismo sportivo, un ambiente tradizionalmente dominato dagli uomini, e ha costruito una carriera brillante all’interno della Rai, conducendo trasmissioni iconiche come “La Domenica Sportiva” e “90º Minuto”. Oltre alla sua carriera, la suaha sempre attirato l’attenzione, soprattutto per il suo lungo matrimonio con Marco De Benedetti, imprenditore e figlio dell’illustre Carlo De Benedetti. La coppia, nonostante alcune voci di crisi, continua a vivere la propria relazione lontano dai riflettori.

