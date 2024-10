Open Arms, Salvini “Nessuna paura, contro di me un processo politico” (Di giovedì 17 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Sono a Palermo, dove domani ci sarà l’ultima udienza del processo che mi vede imputato per sequestro di persona. Hanno chiesto sei anni di carcere, cinque più uno, e un risarcimento di un milione di euro ai clandestini. paura? Zero”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui social. “Non ho paura perché ritengo di aver fatto il mio lavoro, facevo il ministro, ho difeso i confini e salvato vite. Questo è un processo politico portato avanti dalla sinistra in Parlamento e da una parte di magistratura di sinistra”, ha aggiunto. sat (fonte video: pagina Facebook Matteo Salvini) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Open Arms, Salvini “Nessuna paura, contro di me un processo politico” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Sono a Palermo, dove domani ci sarà l’ultima udienza delche mi vede imputato per sequestro di persona. Hanno chiesto sei anni di carcere, cinque più uno, e un risarcimento di un milione di euro ai clandestini.? Zero”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in una diretta sui social. “Non hoperché ritengo di aver fatto il mio lavoro, facevo il ministro, ho difeso i confini e salvato vite. Questo è unportato avanti dalla sinistra in Parlamento e da una parte di magistratura di sinistra”, ha aggiunto. sat (fonte video: pagina Facebook Matteo) Unlimited News - Notizie dal mondo

