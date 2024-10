Ong soccorre gommone e sbarca 69 migranti a Lampedusa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sessantanove migranti sono stati soccorsi dalla nave ong Nadir e sbarcati al molo commerciale di Lampedusa. Erano a bordo di un gommone di 10 metri salpato, a dire degli egiziani, eritrei, sudanesi, gambiani, nigeriani ed etiopi, da Zuwara in Libia.Il gruppo è stato portato all'hotspot di Agrigentonotizie.it - Ong soccorre gommone e sbarca 69 migranti a Lampedusa Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sessantanovesono stati soccorsi dalla nave ong Nadir eti al molo commerciale di. Erano a bordo di undi 10 metri salpato, a dire degli egiziani, eritrei, sudanesi, gambiani, nigeriani ed etiopi, da Zuwara in Libia.Il gruppo è stato portato all'hotspot di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un giorno intero per 16 pratiche, nessuna postazione per valutare l’età dei migranti: l’esordio della missione albanese del governo Meloni - La corsa contro il tempo del governo per aprire i centri in Albania e ora il primo sbarco tra mille ostacoli: l'esordio sbilenco della "missione" voluta da Meloni e Piantedosi ... (ilfattoquotidiano.it)

Salerno, nuovo sbarco migranti. L'applauso dei soccorritori: «Buona vita» - Dall’alto della nave non è difficile ascoltare un applauso e vedere mani alzate al cielo in segno di saluto che urlano «buona vita» mentre gli ultimi migranti salgono a ... (ilmattino.it)

Salerno, il saluto dei soccorritori ai giovani migranti: applausi e «buona vita» - Dall’alto della nave non è difficile ascoltare un applauso e vedere mani alzate al cielo in segno di saluto che urlano «buona vita» mentre gli ultimi migranti salgono a ... (ilmattino.it)