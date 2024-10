Nuovo film live action su un giocattolo Mattel in lavorazione (e non immaginereste quale sarà il soggetto) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mattel, la celebre azienda produttrice di giocattoli che ha ideato Barbie (e che è implicata nella produzione del film che la vede protagonista) e Hot Wheels, sta lavorando a un lungometraggio sul dispositivo per immagini stereoscopiche View-Master. Il film live-action sarà sviluppato con Sony Pictures ed Escape Artists. Il giocattolo esiste dal 1939. In un comunicato stampa, Mattel lo ha descritto come un “popolare elemento fondamentale dell’infanzia per generazioni“, uno che ha “portato i suoi fan in tutto il mondo con le sue bobine di immagini 3D, creando mondi di immaginazione e narrazione per ogni avventuriero nel cuore“. Non è ancora chiaro come questo concetto verrà trasposto sul grande schermo, sebbene il film sia pubblicizzato come un'”avventura per famiglie a quattro quadranti“. Screenworld.it - Nuovo film live action su un giocattolo Mattel in lavorazione (e non immaginereste quale sarà il soggetto) Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), la celebre azienda produttrice di giocattoli che ha ideato Barbie (e che è implicata nella produzione delche la vede protagonista) e Hot Wheels, sta lavorando a un lungometraggio sul dispositivo per immagini stereoscopiche View-Master. Ilsviluppato con Sony Pictures ed Escape Artists. Ilesiste dal 1939. In un comunicato stampa,lo ha descritto come un “popolare elemento fondamentale dell’infanzia per generazioni“, uno che ha “portato i suoi fan in tutto il mondo con le sue bobine di immagini 3D, creando mondi di immaginazione e narrazione per ogni avventuriero nel cuore“. Non è ancora chiaro come questo concetto verrà trasposto sul grande schermo, sebbene ilsia pubblicizzato come un'”avventura per famiglie a quattro quadranti“.

