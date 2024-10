Tutto.tv - Morena furiosa con Mario a Uomini e Donne, Michele prende una drastica decisione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella puntata di oggi disi è continuato a parlare di quanto accaduto ieri traCusitore e. Tra i due c’è stata una nuova discussione, ma non solo. Al centro dell’attenzione ci sono stati anche i tronisti, specie Alessio Pecorelli eLongobardi. Ecco cosa è successo.svela perché non voleva raccontare di essere stata conLa puntata del 17 ottobre diè stata caratterizzata da un nuovo scontro traCusitore e. Il ragazzo ha confessato di essere stato a letto con la dama, cosa che lei non avrebbe voluto rendere nota. La dama quest’oggi ha specificato che avrebbe preferito tenere la cosa segreta non per mancanza di rispetto nei riguardi della redazione e del programma, ma per rispetto ai suoi genitori.