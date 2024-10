Manovra, da Giorgetti ‘operazione Robin Hood’: “Contenti gli operai, meno le banche” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il taglio delle tasse per i redditi medio-bassi, gli incentivi nelle aree svantaggiate, gli sconti per le famiglie numerose, il bonus bebè e il bonus indigenti, accanto al contributo da 3,5 miliardi di euro da banche e assicurazioni, il tetto agli stipendi dei manager delle partecipate, la stretta su Bitcoin e web tax. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il taglio delle tasse per i redditi medio-bassi, gli incentivi nelle aree svantaggiate, gli sconti per le famiglie numerose, il bonus bebè e il bonus indigenti, accanto al contributo da 3,5 miliardi di euro dae assicurazioni, il tetto agli stipendi dei manager delle partecipate, la stretta su Bitcoin e web tax.

Via alla Manovra da 30 mld. Da banche e assicurazioni un contributo di 3 - 5 mld. Bonus bebè di 1.000 euro - L'articolo Via alla Manovra da 30 mld. Le misure a sostegno delle famiglie La Manovra include anche un pacchetto di misure a sostegno delle famiglie, come il potenziamento del bonus per la frequenza degli asili nido e l’introduzione di una “Carta per i nuovi nati” che riconosce mille euro ai genitori con un Isee sotto i 40 mila euro. (Ildenaro.it)

Manovra - Giorgetti : “Niente nuove tasse - contributo banche - bonus neonato e per chi resta al lavoro” - Non ci sono misure sul catasto. . Incalza subito: "Nessuna nuova tassa. Appare molto soddisfatto, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa dopo l'approvazione della "manovra" da parte del Consiglio dei ministri. Confermato il cuneo, nessuno avrà nuove tasse. ncentivi per chi resta al lavoro" L'articolo. (Firenzepost.it)

Giorgetti spiega la manovra : "Sacrifici per le banche - bonus per chi rimanda la pensione" - Non ci saranno nuove tasse. "Nella manovra c'è attenzione ai redditi medio bassi da lavoro dipendente che avranno una situazione migliore rispetto alla precedente. . . Mi dispiace deludere le attese" Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. . Nessun altro avrà una situazione peggiore. (Today.it)