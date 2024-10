Lapresse.it - Manovra, Bonelli: “Da Meloni gioco di prestigio inaccettabile”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (LaPresse) -“C’è un cinismoda parte di questo governo”. Così Angelo, segretario dei Verdi, a margine del presidio a Roma per la giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, organizzato dalla ‘Rete dei numeri pari’ e a cui hanno partecipato numerose sigle politiche, sindacali e della società civile. “La dimostrazione è nell’ultima– continua il leader di AVS – un vero e propriodiinsopportabile fatto da. Ha annunciato a tutta Italia di aver introdotto la tassa alle banche e poi abbiamo scoperto non solo che non si tratta di una tassa, ma di un prestito che dovrà essere restituito tra il 2027 e il 2029”. “Scaricano sul futuro il problema di chi oggi non vuole tassare la grande ricchezza.