Maltempo in Liguria: frane e allagamenti, un morto a Genova e due feriti a Milano. A Venezia alzato il Mose. Allerta meteo in quasi tutta Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar Leggo.it - Maltempo in Liguria: frane e allagamenti, un morto a Genova e due feriti a Milano. A Venezia alzato il Mose. Allerta meteo in quasi tutta Italia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)arancione in, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar

