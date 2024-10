Gaeta.it - L’X-37B di Boeing: innovazioni e missioni della navetta spaziale della US Space Force

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’X-37B, un veicoloriutilizzabile progettato dae gestito dalla US, ha accresciuto l’interesse del pubblico e degli esperti dal suo primo volo nel 2011. Questarappresenta uno sviluppo significativo nella tecnologia, in grado di operare in orbita terrestre bassa con lo scopo di testareper futurespaziali. In questo articolo esploreremo le caratteristiche principali dell’X-37B, le manovre recenti e il contesto in cui opera. Caratteristiche del veicoloX-37B L’X-37B è un veicolodi dimensioni ridotte, ma con abilità straordinarie. Sviluppato per operare a quote che variano dai 240 agli 800 chilometri sopra la superficie terrestre, il suo design consente un’ampia varietà di operazioni.