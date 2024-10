Luci d'Artista 2024/2025: al via l'installazione delle opere in città (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al via, l’installazione delle Luci d'Artista, a Salerno. Le opere luminose ispirate al Circo e dello Zodiaco sono state montate in zona Irno, come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella Salernotoday.it - Luci d'Artista 2024/2025: al via l'installazione delle opere in città Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Al via, l’d', a Salerno. Leluminose ispirate al Circo e dello Zodiaco sono state montate in zona Irno, come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella

Intervista a Davide Uria sul suo libro “Lucio Fontana spiegato a mia nonna : perché i tagli sono opere d’arte” - Redazione: Davide, il titolo del tuo libro è davvero intrigante. Perché hai scelto di spiegare Lucio Fontana attraverso un dialogo immaginario con una figura simbolica come la nonna? Davide Uria: La figura della nonna nel titolo è un espediente simbolico. Non ha nulla a che vedere con una mia... (Arezzonotizie.it)

Luci d'Artista - il bando va alla Iren : ecco dove saranno allestite le opere - Nessuna novità per la XIX edizione di Luci d’Artista. Anche quest’anno il bando di gara per la realizzazione della manifestazione è stato affidato alla Iren Smart Solution di Reggio Emilia, unica società tra l’altro ad aver presentato un’offerta per illuminare le strade della città in occasione... (Salernotoday.it)

Le opere di Luciano Bertoli a Palazzo da Mosto - Il corpus principale della mostra è composto proprio dai dipinti intitolati ’Frattempo. Il percorso espositivo è completato da una ricca sezione dedicata alle opere del periodo precedente - dipinti, sculture, grafiche, disegni e assemblaggi - per presentare al pubblico le componenti essenziali di un percorso sperimentale nei materiali e nelle tecniche e sempre sostenuto da una genuina curiosità ... (Ilrestodelcarlino.it)