Liam Payne: morto a 31 anni il membro degli One Direction, tragiche le cause della morte (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giornata di lutto per il mondo della musica, Liam Payne, ex membro della boy band One Direction, è morto all'età di 31 anni, dopo essere precipitato dal terzo piano della sua stanza d'hotel a Buenos Aires. Secondo quanto riportato da Pablo Policicchio, direttore delle comunicazioni del Ministero della Sicurezza di Buenos Aires, il cantante si sarebbe volontariamente gettato giù dal balcone, precipitando da circa 14 metri d'altezza. Tramite Il Post, sappiamo che la polizia ha comunicato che è morto proprio a causa delle gravi ferite riportate, di cui anche una frattura al cranio. Alberto Crescenti, direttore del SADE (sistema di assistenza medica di emergenza), ha riferito che il cantante aveva appunto subìto ferite talmente gravi che non c'è stata nessuna possibilità di salvarlo.

Da Charlie Puth ai Backstreet Boys - il cordoglio per la morte di Liam Payne - A volte gli incontri erano corti e dolci, ma quando accadevano parlavamo soprattutto di quanto fastidiosamente belli fossero i suoi capelli, del nostro amore per Becks, dei giorni a X Factor e del tour che abbiamo condiviso”. Era sempre gioioso, aveva tempo per tutti ed era gentile, grato e sempre umile”. (Dailyshowmagazine.com)

Da Charlie Puth ai Backstreet Boys - il cordoglio per la morte di Liam Payne - (Adnkronos) – Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d'amore condivisi per Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires: dai migliaia di fan che raccontano sui social quale impatto Payne (insieme agli altri componenti della band, Louis Tomlinson, Zayn […]. (Periodicodaily.com)

Liam Payne - la famiglia è distrutta : “Abbiamo il cuore spezzato. Era gentile - divertente e coraggioso. Chiediamo privacy in questo momento terribile” - . Ad esprimere il cordoglio anche il team di X Factor Uk: “Siamo addolorati per la triste scomparsa di Liam Payne. “I nostri pensieri sono rivolti ai suoi amici, alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”, si legge nel messaggio di cordoglio della trasmissione televisiva. Su quanto accaduto vorremmo chiedere, come famiglia, la massima privacy e maggior spazio in questo ... (Ilfattoquotidiano.it)