Le BCC di Bergamo a sostegno del Fondo di Solidarietà del Comune: donati 100mila euro per il maltempo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. Le cinque BCC operanti nel Comune di Bergamo facenti tutte parte del Gruppo BCC ICCREA, BCC Bergamasca e Orobica, BCC Caravaggio Adda e Cremasco, BCC Milano, BCC Oglio e Serio, BCC Treviglio, annunciano la loro partecipazione al Fondo di Solidarietà istituito dal Comune di Bergamo presso la Fondazione Comunità Bergamasca, per far fronte alle gravi conseguenze dell’alluvione che ha colpito la città e le aree circostanti il 9 settembre 2024. Le BCC hanno deciso di contribuire con uno stanziamento complessivo di 100.000 euro, destinato a sostenere le famiglie, le imprese e gli operatori economici locali che hanno subito danni ingenti a causa del maltempo. Bergamonews.it - Le BCC di Bergamo a sostegno del Fondo di Solidarietà del Comune: donati 100mila euro per il maltempo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024). Le cinque BCC operanti neldifacenti tutte parte del Gruppo BCC ICCREA, BCC Bergamasca e Orobica, BCC Caravaggio Adda e Cremasco, BCC Milano, BCC Oglio e Serio, BCC Treviglio, annunciano la loro partecipazione aldiistituito daldipresso la Fondazione Comunità Bergamasca, per far fronte alle gravi conseguenze dell’alluvione che ha colpito la città e le aree circostanti il 9 settembre 2024. Le BCC hanno deciso di contribuire con uno stanziamento complessivo di 100.000, destinato a sostenere le famiglie, le imprese e gli operatori economici locali che hanno subito danni ingenti a causa del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Camera di Commercio di Bergamo contribuisce con 20mila euro al Fondo di Solidarietà per i danni dell’alluvione - Bergamo. La Giunta della Camera di Commercio di Bergamo, nella seduta di lunedì 14 ottobre, ha disposto all’unanimità di conferire 20mila euro al Fondo di Solidarietà istituito su iniziativa del Comune di Bergamo per il sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 9 settembre. Il presidente Carlo Mazzoleni dichiara: “La Camera di commercio di Bergamo, come altre istituzioni e ... (Bergamonews.it)

Fondazione Banca Popolare di Bergamo dona 50mila euro al fondo per l’alluvione - Armando Santus, presidente Fondazione Banca Popolare di Bergamo: “Fondazione Banca Popolare di Bergamo risponde all’appello del Comune di Bergamo e della sindaca Elena Carnevali, che si sono mossi tempestivamente per offrire un concreto aiuto a cittadini e imprese colpiti dall’alluvione attraverso una raccolta fondi che mette al centro la Fondazione della Comunità Bergamasca, ente di solida ... (Bergamonews.it)

Bergamo vara il fondo di solidarietà per i danni dell’alluvione : si parte da 250mila euro - BERGAMO//APERTA UNA RACCOLTA FONDI PER DARE AIUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA RECENTE ESONDAZIONE DEL MORLA/FOTO DE PASCALE Il fondo che al momento dispone di una dotazione finanziaria di 250mila euro è stato sottoscritto da Comune e Fondazione comunità bergamasca. Sarà nostra cura mantenere alta l’attenzione su questo tema”. (Ilgiorno.it)