La sindrome di Calimero che colpisce l'opposizione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Renzi ha definito Giorgia Meloni "un incrocio ormai abituale tra Wonderwoman e Calimero", soprattutto per "quel sottile, costante, reiterato vittimismo per cui tutti ce l'hanno con lei e comunque a prescindere"

Giorgia e la sindrome di Calimero - Conte le rinfaccia le sue bugie - È inutile che si mette le mani nei capelli. “Quando lei diceva no al regionalismo intendeva dire a una riforma che rafforzi le regioni fino a spaccare l’Italia. Sulle guerre in Ucraina e in Medio Oriente la posizione del governo è “ipocrita e ambigua”. “Lei fa la forte con i deboli e la debole con i forti. (Lanotiziagiornale.it)