La Bce taglia i tassi scendono i mutui per le famiglie | ecco quanto si risparmierà

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La discesa continua. Esattamente come previsto, arriva il terzo taglio deid’interesse da giugno da parte della Banca centrale europea. La Bce ha confermato l’attesa sforbiciata da 25 punti base, portando isui depositi al 3,25%, idi rifinanziamento al 3,40% e isui prestiti marginali al 3,65%. La politica restrittiva potrebbe finire prima del previsto, con l’obiettivo di raggiungere il 2% di inflazione che si avvicina e potrebbe essere raggiunto già “nel corso del prossimo anno”. E non, come finora indicato dalla Bce, soltanto nella seconda metà del 2025. La Bcee guarda al futuro con ottimismo La presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, ha spiegato che le indicazioni nelle ultime settimane sono andate “nella stessa direzione”, ovvero “verso il basso”.