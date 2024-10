La Bce taglia ancora i tassi di 25 punti base | terzo ribasso consecutivo

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Banca centrale europeo ha deciso per un nuovo taglio aidi interesse, ilda giugno, grazie ai dati incoraggianti sull’inflazione che continua a scendere. La Bce ha ribassato idi altri 25, lo 0,25 per cento. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali scende al 3,40%, quello sui prestiti marginali al 3,65%, quello sui depositi al 3,25%. «Le ultime informazioni sull’inflazione indicano che il processo disinflazionistico è ben avviato», annuncia l’istituto dopo la riunione in Slovenia, «le prospettive di inflazione sono influenzate dalle recenti sorprese aldegli indicatori dell’attività economia». Il taglio è stato deciso sulla scia del dato di inflazione di settembre, più bassa dell’obiettivo del 2%. «Bene la decisione della Bce dire idi interesse. Andiamo avanti con coraggio.