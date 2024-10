“Intervallo in classe” e al liceo Volta scatta lo sciopero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pavia, 17 ottobre 2024 – Tutti sotto la pioggia. Appena hanno saputo che ieri non avrebbero potuto uscire dalle classi per l’Intervallo, hanno addirittura lasciato la scuola per fermarsi davanti al liceo artistico Volta. La preside All’origine della protesta, la circolare della dirigente Paola Bellati che impartisce da ieri nuove disposizioni per gli intervalli dalle 10.45 alle 11 e dalle 14 alle 14.20. “Nonostante i solleciti e la massima disponibilità della Presidenza nel garantire agli studenti lo svolgimento dell’Intervallo in condizioni di sicurezza – si legge nella circolare – e visto il continuo mancato rispetto delle disposizioni organizzative, non potendo garantire un’adeguata sorveglianza degli spazi della scuola gli intervalli dovranno essere svolti in classe, sotto la sorveglianza dei docenti dell’ora in cui ricade l’Intervallo”. Ilgiorno.it - “Intervallo in classe” e al liceo Volta scatta lo sciopero Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pavia, 17 ottobre 2024 – Tutti sotto la pioggia. Appena hanno saputo che ieri non avrebbero potuto uscire dalle classi per l’, hanno addirittura lasciato la scuola per fermarsi davanti alartistico. La preside All’origine della protesta, la circolare della dirigente Paola Bellati che impartisce da ieri nuove disposizioni per gli intervalli dalle 10.45 alle 11 e dalle 14 alle 14.20. “Nonostante i solleciti e la massima disponibilità della Presidenza nel garantire agli studenti lo svolgimento dell’in condizioni di sicurezza – si legge nella circolare – e visto il continuo mancato rispetto delle disposizioni organizzative, non potendo garantire un’adeguata sorveglianza degli spazi della scuola gli intervalli dovranno essere svolti in, sotto la sorveglianza dei docenti dell’ora in cui ricade l’”.

