Imprenditrice trovata morta e in una pozza di sangue: fermato il nipote / FOTO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'ha trovata una cliente all'interno del proprio negozio, l'alimentari Da Graziella in via Volterrana a Chiesanuova nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Era riversa a terra e in una pozza di sangue. Dopo lo spavento, la cliente Firenzetoday.it - Imprenditrice trovata morta e in una pozza di sangue: fermato il nipote / FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'hauna cliente all'interno del proprio negozio, l'alimentari Da Graziella in via Volterrana a Chiesanuova nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Era riversa a terra e in unadi. Dopo lo spavento, la cliente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Imprenditrice trovata morta e in una pozza di sangue : si cerca il nipote / FOTO - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday L'ha trovata una cliente all'interno del proprio negozio, l'alimentari Da Graziella in via Volterrana a Chiesanuova nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Era riversa a terra e in una pozza di sangue. Dopo lo spavento, la cliente... (Firenzetoday.it)