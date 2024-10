Nerdpool.it - Imperi tornano a scontrarsi con Age of Empires Mobile

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli appassionati di giochi mobili di tutto il mondo sono pronti per la battaglia: Age ofè ora disponibile in tutto il mondo su Apple App Store e Google Play. Sviluppato congiuntamente da TiMi Studio Group (Call of Duty:, Pokémon Unite) e World’s Edge, uno studio di giochi Xbox, Age ofè un’esperienza fresca e innovativa per l’amata serie, che porta ai giocatorielementi familiari degli iconici giochi di Age ofcon un gameplay nuovo e specifico per i dispositivi mobili.