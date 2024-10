Hacker arrestato, confermato il carcere per Miano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura cautelare nei confronti dell‘Hacker siciliano 24enne Carmelo Miano, arrestato lo scorso 2 ottobre a Roma nell’ambito di una indagine della Polizia Postale coordinata dai magistrati del pool cybercrime della Procura di Napoli. I giudici dell’ottava sezione penale del tribunale del Riesame hanno anche confermato a Napoli la competenza territoriale dell’inchiesta. La Procura di Napoli contesta a Miano i reati di accesso abusivo aggravato alle strutture e diffusione di malware e programmi software in concorso. L'articolo Hacker arrestato, confermato il carcere per Miano proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Hacker arrestato, confermato il carcere per Miano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tribunale del Riesame di Napoli hala misura cautelare nei confronti dell‘siciliano 24enne Carmelolo scorso 2 ottobre a Roma nell’ambito di una indagine della Polizia Postale coordinata dai magistrati del pool cybercrime della Procura di Napoli. I giudici dell’ottava sezione penale del tribunale del Riesame hanno anchea Napoli la competenza territoriale dell’inchiesta. La Procura di Napoli contesta ai reati di accesso abusivo aggravato alle strutture e diffusione di malware e programmi software in concorso. L'articoloilperproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il gip di Potenza conferma il sequestro dell’ex Ilva: «L’utilizzo criminale dello stabilimento va arrestato» - Il gip di Potenza Ida Iura ha emesso un nuovo decreto di sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva. (lettera43.it)

L'hacker arrestato aveva 46 password di pm ma il suo difensore: «Ha collaborato con l'Fbi» - Dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri a quello di Perugia Raffaele Cantone: Carmelo Miano, l'hacker siciliano di 24 anni arrestato il primo ottobre dalla Polizia Postale a Roma, alla Garbatella, a ... (informazione.it)

'Traffico di cocaina', arrestato figlio del boss Antonio Papalia - Domenico Papalia, figlio dello storico boss della 'ndrangheta in Lombardia Antonio, è stato arrestato, con ordinanza di custodia cautelare in carcere, in un'inchiesta dei pm di Milano Sara Ombra e Leo ... (ansa.it)