Dilei.it - Grande Fratello, salta la puntata. Perché non va in onda oggi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Significativa modifica nel palinsesto del, che da qualche giorno ha perso il doppio appuntamento con la diretta. Il reality show, da sempre un pilastro della programmazione di Canale5, non va ingiovedì 17 ottobre, lasciando spazio a Endless Love, come era già accaduto la settimana precedente. Si tratta di un cambiamento che riflette la volontà di Mediaset di riorganizzare la propria programmazione in base alle esigenze strategiche della Rete, soprattutto in vista delle mosse dei diretti competitor. Dietro la decisione di far slittare ladelci potrebbe essere la volontà di evitare un confronto diretto con una delle serie televisive italiane più amate di sempre: Don Matteo.